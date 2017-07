Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, giovedì 27 luglio 2017

Guida tv completa di giovedì 20 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction Velvet 4, l’episodio Partita doppia. Alberto è ancora vivo. Si credeva che l’uomo fosse morto in un disastro aereo, ma una lettera inviata a Mateo fa scoprire che in realtà è ancora vivo… Ana, intanto, deve ricostruire il suo negozio, distrutto da un incendio doloso. Su Rai 2 alle ore 21.15 andranno in onda i Campionati mondiali di nuoto. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il film Il caso Kerenes.

La guida tv di questa sera giovedì 20 luglio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film The man – La talpa. L’agente federale sotto copertura Derrick Vann deve incastrare i killer del suo collega assassinato, ma ha un solo giorno di tempo. Un rappresentante di forniture per dentisti, Andy, viene scambiato per la talpa al posto di Derrick… Su Canale 5 andrà in onda Ti presento un amico, film con Raoul Bova e Martina Stella. Su Italia 1 vedremo tre episodi della quarta stagione di Chicago Fire: Courtney, Sentiero di guerra, Io camminerò. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda Atlante presenta: come il clima ha cambiato la storia.