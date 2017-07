Il Segreto, la trama e le anticipazioni di domani, 28 luglio 2017: Cristobal conquisterà Emilia?

Il Segreto, la trama e le anticipazioni di domani, 28 luglio 2017: l’aggressione a Camila. Domani, venerdì 28 luglio 2017, alle 18.45 tutti sintonizzati su Canale 5 per una nuova puntata de Il Segreto. Secondo le anticipazioni ufficiali della soap, nuovi pericoli si prospettano all’orizzonte per Camila. Dopo aver subito l’aggressione da Elias, la donna è di nuovo nei guai per l’arrivo di Nestor, il suo ex fidanzato cubano. L’uomo, senza scrupoli, è il padre di Belen. Aggredisce Camila e l’accusa di aver ucciso sua figlia. Camila vuole molto bene alla bambina e non l’avrebbe mai uccisa: ha solamente simulato la sua morte, ma a fin di bene. In questo modo, infatti, voleva farla fuggire da Cuba.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni di domani, 28 luglio 2017: Cristobal organizza una cena romantica…

Francisca non riesce a capire come mai ciò che ha detto in confessione è giunto alla conoscenza di Cristobal. La donna, dunque, si reca da Don Berengario, ma lui giura di non aver tradito il segreto confessionale: non ha detto nulla a Cristobal. Beatriz e Matias, intanto, vivono un momento felice della loro storia: dopo essersi ritrovati, i due hanno giurato amore per la vita e si dedicano a romantici progetti in due. Cristobal è sempre più deciso a sedurre Emilia. Organizza, quindi, una cena romantica con l’intento di passare la notte con lei e le chiede di lasciare Alfonso.