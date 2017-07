Nuovi tagli capelli corti e medi estate 2017: la gallery con i tagli più belli da imitare!

Nuovi tagli capelli corti estate 2017. Tra i tagli di tendenza dell’estate 2017 stiamo ammirando gli splendidi tagli cortissimi, quasi rasati. Molto in voga anche il mitico pixie cut, cortissimo, sfoggiato dalle dive in versione biondo platino, o nelle tonalità più originali come il rosa, il fucsia. L’altra conferma dell’estate è il taglio medio, il bob, con frangia o ciuffo. Molto gettonato è l’effetto mosso, e tra i tagli di capelli di tendenza dell’estate 2017 c’è il wob con frangia. Per chi non si sente di osare tanto i tagli di capelli medi saranno un’ottima soluzione, abbinata a sapienti scalature sulla lunghezza. Il tradizionale carrè viene scelto in versione classica, simmetrica con frangetta, super scalato o ondulato.

Nuovi tagli capelli corti estate 2017: la gallery con i tagli più belli da imitare!

Le nuove tendenze in tema di tagli di capelli dell’estate 2017 puntano sui tagli cortissimi. Al primo posto ci sono senza dubbio capelli cortissimi, come gli splemdidi chop cut sfoggiati da Kristen Stewart e Cara Delevingne, oppure i boyish, i caschetti molto sfilati, come il bob destruttrato, pixie cut e bob cortssimi, e bowl cut, il taglio a scodella, celebrato come un vero top trend dalle tendenze capelli dell’estate 2017. La parola d’ordine dell’estate sarà osare, e dare un cambio alla propria immagine, o in maniera più estrema, con tagli di capelli extracorti, o con bob scelti nelle versioni più disparate!

