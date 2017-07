Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le ultime news gossip al 27 luglio 2017: la vacanza a Formentera. Paolo Bonolis, in attesa di tornare al lavoro, si gode l’estate a Formentera insieme alla moglie Sonia Bruganelli. Con loro ci sono anche i figli Silvia, Davide ed Adele, ed i due amici di sempre, Paola Perego e Lucio Presta. I due sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre si godono le limipde acque del mare, e tra i due emerge una tenerezza ed una complicità che evidenzia quanto amore ci sia tra i due. Il settimanale Chi si chiede se i due stiano pensando ad un quarto figlio…

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le ultime news al 27 luglio 2017: quarto figlio in arrivo?

L’idea del quarto figlio non è totalmente priva di fondamento. Sonia Bruganelli, infatti, poco più di un mese fa aveva dichiarato di volere un altro bambino, ma Paolo non era d’accordo: Sonia si era detta pronta a convincerlo. E chissà se non l’abbia già convinto: i due sembrano, tra baci, abbracci e carezze, davvero molto affiatati ed innamorati.