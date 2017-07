Taylor Swift e Joe Alwyn, amore a gonfie vele. Le ultime news gossip ad oggi 27 luglio 2017!

Taylor Swift e Joe Alwyn. Le ultime news gossip ad oggi 27 luglio 2017! L’amore tra Taylor Swift e Joe Alwyn va a ‘gonfie vele’. La cantante e l’attore hanno mantenuto un basso profilo da quando la loro relazione è diventata di dominio pubblico, e sembra che i due stiano apprezzando molto il tempo che passano insieme. Una fonte ha raccontato: “Joe e Taylor vanno alla grande. Lui è diverso dagli altri ragazzi con cui è stata lei. E’ un ragazzo davvero tranquillo e senza pretese. Vanno d’accordissimo insieme e negli ultimi mesi hanno imparato a conoscersi molto bene”.

Taylor ha alle spalle molte relazioni con celebrità, tra cui John Mayer, Harry Styles e Calvin Harris. Insieme all’attuale compagno, però, vuole mantenere le cose private. Un insider ha detto a ‘E! News’: “Taylor sta prendendo tutte le precauzioni possibili per fare in modo che questa relazione non finisca sotto i riflettori come è successo con tutti i rapporti passati”.”Sta tenendo un profilo molto basso e ha intenzione di continuare su questa strada per quanto più a lungo possibile. E’ felice in questo modo, anche se sembra che si stia nascondendo”, ha aggiunto il beninformato.