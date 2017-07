Temptation Island 2017 Ed. 4: il post sibillino e il video di Andrea Melchiorre dopo la decisione di Sara!

Temptation Island 2017 Ed. 4, ultime news. Sara e Nicola sono ancora insieme dopo Temptation Island 2017 Ed. 4. In questi giorni Andrea Melchiorre, tentatore del programma aveva pubblicato il post: “Cornuti e felici. Contenti loro, contenti tutti”. Parole che sembrerebbero indirizzate a Sara e Nicola, la coppia del reality show di Canale 5 tornata insieme dopo la rottura avvenuta in trasmissione. Il post successivamente sarebbe stato rimosso dal pagina Facebook. Nel corso delle puntate, Andrea aveva legato molto con Sara. Oggi le parole postate da Andrea – e poi immediatamente rimosse – danno l’idea di essere indirizzate proprio alla bella Sara. La coppia non ha risposto al commento in questione.

In un video postato su Instagram Melchiorre precisa:”Sono semplicemente contento che lei abbia aperto gli occhi e che abbia capito che non bisogna dare nulla per scontato, che in amore bisogna scendere a compromessi e non bisogna solo sacrificare se stessi per l’altro. Spero con tutto il cuore che lei sia felice, perché io mi sono affezionato a quelle ragazze, essendoci stato per un mese insieme. Quando stai insieme tutto il giorno con le persone ti affezioni. Bisogna anche cogliere il senso della parola ‘tentatore’: tra le ragazze fidanzate che vedono i fidanzati fare certe cose, non tutte agiscono di ripicca o facendo chiodo schiaccia chiodo, è follia pensare una cosa del genere“.

Sul soprannome “Ciuffettino” usato da Nicola Melchiorre commenta:”Non ho risposto al fidanzato al fidanzato di Sara perché non è per un nomignolo che mi offendo o metto a rispondere e insultare. Io ho visto semplicemente un ragazzo che mi ha appioppato un nomignolo perché ha visto la fidanzata rapportarsi con me. Posso capirlo da uomo, era geloso. […] Il nomignolo ‘ciuffettino’ me lo tengo perché mi piace, mi ci faccio pure una risata sopra”.

