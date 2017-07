Temptation Island 2017 Ed. 4: matrimonio in vista, anticipazioni della puntata del 31 Luglio

Temptation Island 2017: matrimonio in vista. Il programma di Temptation Island 2017 è giunto alle sue battute d’arresto. Trasmesso su Canale 5 lunedì 31 luglio ci sarà l’ultima puntata e il confronto finale tra le coppie. Le anticipazioni per lunedì prossimo, 31 luglio, di Temptation Island fanno intuire che ci sarà un matrimonio. Finalmente una delle coppie che hanno partecipato alla gara 2017 coronerà il sogno d’amore. L’annuncio atteso e allo stesso tempo clamoroso è stato dato, su Instagram da Raffaella Mennoia, autrice del programma. Chi saranno i protagonisti di questo evento? Le ultime anticipazioni ci segnalano il nome di Francesco e Selvaggia. Il percorso di Selvaggia e Francesco all’interno del programma di Canale 5 non è stato semplice in particolare per lei che ha passato quasi tutto il tempo a disperarsi per quello che il suo fidanzato diceva di lei più che per quello che faceva tanto che alla fine non ha avuto, negli ultimi giorni, neppure la forza di arrabbiarsi, una cosa che ha stupito molto Francesco.

Temptation Island 2017: la promessa di matrimonio tra Francesco e Selvaggia.

Nell’ultima puntata Francesco e Selvaggia, dopo il confronto al falò, davanti a tutte le altre coppie che hanno partecipato al programma, comprese Riccardo e Camilla e Ruben e Francesca che per l’occasione torneranno sul set, prenderanno la decisione di farsi la grande promessa di matrimonio. A conferma che la coppia prescelta è proprio questa, ci sarebbero le foto di Selvaggia che indossa un nuovo anello che Francesco, il fidanzato le avrebbe regalato.