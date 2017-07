Uomini e Donne: sull’ex tronista Claudio Sona si abbatte l’ennesima tegola. L’ex tronista Claudio Sona non sembra riuscire ad uscire dall’occhio del mirino. Dopo la bufera che si è abbattuta su di lui in seguito all’accusa, da parte dell’ex fidanzato Juan Fran Sierra, di essere ancora impegnato mentre sedeva sul trono di Uomini e donne, ora il pubblico più attento della rete fa notare che Sona abbia smesso di seguire su Instagram il suo ex Mario Serpa. Claudio si è difeso spiegando che il suo profilo è stato preso di mira da un hacker, salvo poi – tramite alcune stories caricate su Instagram – fare dietrofront: “[…] Non è stato un hacker. Mi hanno spiegato che se io blocco una persona che mi segue e subito dopo rimetto il ‘segui’, questa persona non mi segue più e perdo anche tutti i suoi like, quindi non c’entra l’hacker”.

Uomini e Donne: Mario Serpa si mostra deluso e amareggiato.

Intanto Mario Serpa non sembra essere per nulla turbato dall’accaduto dal momento che recentemente lui stesso aveva dichiarato di non voler avere più nulla a che fare con Claudio: “Non desidero più vedere foto, video o altro che mi associ a quella persona che si è presa gioco dei miei sentimenti e con cui, ormai, non ho più nulla da condividere”, aveva spiegato sui social.