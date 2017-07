Velvet 4, anticipazioni di stasera giovedì 27 luglio 2017. Stasera Giovedì 27 luglio alle 21.30 su Rai1 nuovo appuntamento con la quarta stagione di Velvet. Nella quinta puntata Valentin è in ospedale in coma, vegliato da sua madre Carmen e da Patricia a cui Enrique confessa la sua gelosia.

Mateo riceve un biglietto da New York firmato da Alberto Marquez che si congratula per il suo successo come direttore della rivista. Intanto, si avvicina la semifinale del torneo di calcio. Jonas ha invitato tutti ad assistere alla partita ma qualche ora prima dell’incontro tre giocatori della sua squadra si sentono male per un’intossicazione alimentare…

Velvet 4, anticipazioni di di giovedì 3 agosto 2017.

Le anticipazioni di Velvet 4 di giovedì 3 agosto 2017 ci rivelano che Marco, deciso ad attribuirsi il successo della linea prêt-à-porter, organizza in tutta fretta una sfilata nei saloni della Velvet. Mateo, intanto, decide di partire alla volta di New York per scoprire la verità su Alberto.