Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 28 luglio 2017. Caterina Balivo ha salutato il followers ieri su Instagram annunciando che sarà impegnata in un nuovo shooting:”Buondì da me e dalla mia baby comunicazione importante per voi… chi è curioso di seguire il backstage dello shooting di @madamecosette??? Seguite le #instastories di #MadameCosette oggi per saperne di più… vi aspetto li! #caterinabalivo#catwrinasecrets #momtobe”. La bellissima conduttrice di Detto Fatto partorirà tra poche settimane, e tonerà a lavoro a ottobre. Serena Rossi aprirà la nuova stagione nel mese di settembre.

Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 28 luglio 2017.

La bella Caterina, nei giorni scorsi, ha postato anche un brano del Vangelo in cui si parla della crescita del buon seme disturbato dalla zizzania: “La zizzania è sempre lì, pronta a invadere il campo del bene. Fa rumore. Si nutre di chiacchiere e calunnie. Si alimenta di disprezzo, dubbio e alterigia. Convive col bene che, al contrario, silenziosamente, come il lievito che fa fermentare la pasta, cresce e aspetta. E sa che, in fondo, ha già vinto. Felice Domenica! Da me e dal mio amico Don Francesco che ha così commentato il Vangelo ascoltato ieri a messa”. A chi avrà voluto rivolgersi la bella Caterina? Comunque anche le chiacchiere ed i pettegolezzi, non riescono a togliere il sorriso alla bella Caterina, che affronta la vita ed il lavoro sempre con ottimismo e con un allegria davvero contagiosa, qualità che da sempre la rende la beniamina del pubblico a casa!

…buondì da me e dalla mia baby 💞 comunicazione importante per voi… chi è curioso di seguire il backstage dello shooting di @madamecosette??? Seguite le #instastories di #MadameCosette oggi per saperne di più… vi aspetto li! #caterinabalivo #catwrinasecrets #momtobe Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 27 Lug 2017 alle ore 00:53 PDT