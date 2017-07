Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, 28 luglio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv: i programmi tv di stasera venerdì 28 luglio 2017. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda Petrolio – Il petrolio del Golfo. In esclusiva mondiale le emozionanti fasi del ritrovamento nei pressi di Porta Stabia, a Pompei, di una tomba monumentale in marmo con la più lunga epigrafe funeraria finora ritrovata. Una scoperta di straordinaria importanza, sottolinea il direttore generale del Parco archeologico di Pompei, Massimo Osanna, che aggiunge nuovi tasselli e risposte su come si svolgesse la vita sociale di Pompei, in particolare sui giochi dei gladiatori e sui banchetti per raccogliere il consenso della popolazione. L’eccezionale documentazione registrata da Petrolio nel febbraio scorso è un’esclusiva mondiale.

Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda il telefilm Rosewood stagione 1, con una puntata dal titolo Vecchi conflitti. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il documentario La grande storia. Si propone un interessante viaggio storico-religioso attraverso le reliquie che Gesù Cristo avrebbe lasciato durante il suo percorso terreno e che raccontano la sua infanzia, la sua Passione, la sua morte.

La guida tv di oggi venerdì 28 luglio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il programma di approfondimento Il terzo indizio, programma condotto da Barbara De Rossi. Su Canale 5 andrà in onda il film Mum’s list – La scelta di Kate. Kate vive con il marito Singe ed i due figli, quando scopre di un tumore difficilmente guaribile. Nei suoi ultimi giorni di vita decide di mettere nero su bianco i suoi pensieri, i suoi ricordi e le sue speranze, per aiutare il marito a crescere meglio i figli, quando lei non ci sarà più. Su Italia 1 vedremo il film Fantozzi alla riscossa, con Paolo Villaggio.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il Eccezionale veramente, condotto da Francesco Facchinetti, il talent di comici ed aspiranti comici che si esibiranno dinanzi al pubblico e a una giuria ‘speciale’ con Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini.