Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 29 luglio 2017: il segreto di Camila

Il Segreto, le anticipazioni di domani, sabato 29 luglio 2017: l’insofferenza di Emilia. Domani sera, sabato 29 luglio 2017, alle ore 18.45 andrà in onda una nuova puntata della soap spagnola Il Segreto. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domani. Stasera vedremo Cristobal organizzare una cena romantica per conquistare Emilia e convincerla a trascorrere la notte con lui. La donna non sopporta le sue attenzioni, ma non sa come riuscire a liberarsi da questo peso. Alfonso, intanto, inizia a bere con Mauricio: i due si disperano per le loro vicende familiari. Emilia, però, pensa solo ad Alfonso, e si trova sul punto di dire tutto a Fe.

Il Segreto, le anticipazioni di domani, sabato 29 luglio 2017: dove si trova Belen?

Camila, intanto, viene minacciata dal suo ex fidanzato cubano, Nestor, che vuole sapere dove si trova la figlia Belen. Camila, infatti, l’ha nascosta nel tentativo di farla fuggire da Cuba. Ma dove si trova la bambina? Camila è nervosa e preoccupata, e questo stato d’animo non sfugge a Hernando, che tuttavia attribuisce il nervosismo della moglie alla discussione avuta con Emilia. Rosario, intanto, è sempre più disperata per la morte dell’amata figlia Mariana: niente sembra farle tornare il sorriso.