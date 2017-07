Tagli di capelli Autunno/Inverno 2017-2018: ecco il taglio di capelli protagonista

Tagli di capelli Autunno/Inverno 2017-2018: ecco le ultimissime tendenze. Tra le tendenze capelli Autunno Inverno 2017-2018, i tagli corti sono sicuramente i più sbarazzini, quelli più facili da gestire ma anche quelli che rendono il viso più giovane e più fresco. Il taglio di capelli con ciuffo laterale è stato un hair cut tra i più visti sulle passerelle delle sfilate Primavera Estate 2017 tendenza capelli riconfermata per il prossimo Autunno Inverno 2017/2018. il ciuffo crea movimento nell’hair look, è comodo da gestire, sexy e perfetto su visi piccoli che dovranno evitare una frangia troppo pesante che tenderebbe a nascondere parte del viso e, quindi, a indurirne i tratti. Meglio, in questo caso, un ciuffo leggero. Sì al ciuffo lungo laterale su visi tondi per contrastare la rotondità del volto.

Tagli di capelli Autunno/Inverno 2017-2018: style androgini e sbarazzini.

I tagli di capelli corti per l’Autunno/Inverno 2017-2018 non deluderanno le aspettative di tutte le beauty addicted alla ricerca di idee per nuovi tagli di capelli in vista della stagione fredda. Passerelle e backstage ci suggeriscono innumerevoli proposte, pensate per tutti i gusti e nondimeno per ogni tipo di capello. I tagli di capelli corti a spazzola continueranno a spopolare, sulla scia del trend che vuole hairstyle androgini e sbarazzini, ma non mancano neppure spunti interessanti per le amanti di tagli di capelli corti femminili e rasati.