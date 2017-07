Temptation Island 2017 Ed. 4: ecco la conferma della rottura tra Alessio e Valeria

Temptation Island 2017: la conferma della rottura tra Alessio e Valeria. Anche la quarta edizione di ”Temptation Island” sta per giungere al termine. Lunedì 31 luglio andrà in onda l’ultima puntata del reality estivo di Canale 5. Ma vediamo cosa sta accadendo alle coppie che hanno deciso di continuare fino all’ultimo giorno questa esperienza nel reality. Antonio e Veronica si lasceranno per i comportamenti scorretti di lui con la single Jessica, mentre Selvaggia e Francesco dovrebbero addirittura svolgere una dichiarazione di matrimonio all’interno del reality. Invece, per quanto riguarda la coppia formata da Alessio e Valeria sul web si legge un po’ di tutto: ma finalmente in queste ore sembra essere arrivata la conferma da parte di Alessio sulla loro rottura.

Temptation Island 2017: la relazione è giunta al termine.

Alessio in questi giorni sta continuando a mettere ”like” ai molti commenti scritti dalla gente sulla fine del suo rapporto sui social. Quindi salvo clamorosi stravolgimenti sembra proprio che la relazione tra Alessio e Valeria è finita.