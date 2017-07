Temptation Island 2017 Ed. 4, gli sviluppi della storia tra Antonio e Veronica

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news e le anticipazioni ad oggi, venerdì 28 luglio 2017. Temptation Island 2017 Ed. 4 sta per volgere al termine: lunedì 31 luglio, infatti, ci sarà la puntata finale del reality. Alcune coppie hanno già deciso se tornare o meno a casa insieme, altre si sono prese gli ultimi giorni di tempo per prendere quest’importante decisione. Antonio e Veronica hanno deciso di arrivare alla puntata finale di Temptation Island per decidere se tornare, o meno, a casa insieme. Antonio, nel corso del reality, è rimasto molto affascinato dalla tentatrice Jessica, e chissà quanto feeling instaurato con la tentatrice influirà sulla decisione della coppia…

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news e le anticipazioni ad oggi, venerdì 28 luglio 2017: Antonio e Veronica a mare insieme?

Con certezza ancora non sappiamo se Antonio e Veronica ad oggi sono o meno una coppia (ci sintonizzeremo lunedì prossimo su Canale 5 per scoprirlo), ma secondo alcuni indizi sono ancora fidanzati. Sia Antonio che Veronica su Instagram hanno pubblicato, nelle stesse ore, delle foto di una spiaggia, e sembra proprio che si tratti della stessa spiaggia: Antonio e Veronica sono a mare insieme?