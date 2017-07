A sua immagine, le anticipazioni di oggi sabato 29 luglio 2017: puntata speciale a Trieste! Nuovo appuntamento con LA Sua Immagine: la puntata di oggi ci conduce a Trieste, capolinea settentrionale del Mediterraneo, approdo per il centro Europa. Trieste è città aperta ai venti di ogni quadrante, e agli influssi culturali e religiosi provenienti da ogni dove. Le Rive è il nome che i triestini danno alla linea attraverso la quale la città s’interfaccia con il mare. Qui c’era il porto medievale e poi, dal 1882, le banchine sulle quali i velieri scaricavano le loro merci. Sulle Rive si affacciano alcuni dei palazzi più rappresentativi della città commerciale dell’Ottocento. Lorena Bianchetti, nella puntata in onda sabato 29 luglio alle 17.15 su Rai1, andrà alla scoperta di questo meraviglioso approdo insieme a vari ospiti.

Tra questi la storica Claudia Morgan e il parroco del tempio di s. Spiridione padre Rasko Radovic. Ma non solo: don Ettore racconterà il Teatro Romano, mentre l’assessore Vasieri spiegherà il legame fortissimo di Trieste con la sua comunità ebraica. Alle 17.30, come di consueto, tornerà “Le ragioni della speranza” per il commento al vangelo domenicale. Don Marco Pozza questo sabato scoprirà il “trekking del Cristo Pensante”, un percorso ad alta quota, tra le suggestive rocce delle Dolomiti, ideato da Pino Dellasega nell’estate del 2007 e inaugurato ufficialmente nel 2009. Con loro storie di speranza e coraggio, come la testimonianza di Giampaolo Manin, malato di SLA con una vera “passione per la vita”, che non rinuncia a contemplare il Creato a 2333 metri d’altitudine.