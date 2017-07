Al Bano Carrisi e Romina Power, le ultime news gossip ad oggi, sabato 29 luglio 2017: Al Bano e Romina in concerto insieme. Al Bano Carrisi sta superando i sui problemi di salute (è stato colpito da un infarto nei giorni immediatamente precedenti all’Immacolata, e successivamente ha avuto anche una lieve ischemia) ed è tornato a cantare, e lo fa accanto all’ex moglie Romina Power. I due non stanno più insieme, ma, come spiega lo stesso Al Bano al giornale La Stampa, sono riusciti a ricucire un bel rapporto: “Con Romina sul palcoscenico tutto è come prima, divertente come allora. Abbiamo fatto quattro figli e da persone intelligenti siamo riusciti a recuperare un bel rapporto malgrado la notte che abbiamo dovuto attraversare insieme”.

Loredana Lecciso assente ai concerti di Al Bano e Romina.

Assente ai concerti di Al Bano e Romina sarà Loredana Lecciso, compagna del cantante pugliese. A riportare la notizia è Novella 2000, secondo cui Loredana ha rivelato di non partecipare ai concerti del compagno ad alcuni amici. Quale sarà il motivo di questa decisione?