Guida Tv: i programmi tv di stasera, sabato 29 luglio 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di sabato 29 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Eccoci arrivati al fine settimana con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata relativa ai programmi tv del prime time di oggi, sabato 29 luglio 2017, dei principali canali della tv generalista. Cominciamo come sempre dalla Rai, che sulla sua prima rete propone la replica di Laura e Paola programma, show di grande successo delle due grandi amiche, che hanno proposto canzoni, divertenti siparietti e momenti di riflessione. Su Rai 2 torna il thriller del sabato sera: stavolta la seconda rete Rai proporrà La lacrima del diavolo. Rai 3 ci propone il film Chi si ferma è perduto.

La guida tv di questa sera sabato 29 luglio 2017 e le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Eccoci alle anticipazioni e news sulle reti Mediaset e La7. Su Rete 4, alle ore 21:15, verrà proposto il film Un dollaro d’onore. Una banda di uomini senza scrupoli fa incursione in una cittadina. cittadina e’ sconvolta dalle scorrerie di una banda di uomini senza scrupoli. Uno di questi uomini viene arrestato dallo sceriffo per omicidio, ma la banda è intenzionata a farlo evadere… Canale 5 propone il programma di intrattenimento Ciao Darwin 7. Alle 21:10 su Italia 1 c’è il film di Steven Spielberg Jurassic Park. Un multimiliardario sta per aprire il più grande zoo del mondo. Lo zoo ospiterà dei dinosauri creati grazie alla clonazione.

Terminiamo queste anticipazioni con la programmazione in prima serata di La7, dove alle ore 21:10 troviamo l’ineffabile Ispettore Barnaby a districarsi tra crimini, misteri e misfatti che allignano nella solo apparentemente tranquilla campagna inglese.