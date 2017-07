Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di domenica 30 luglio 2017: Donna Francisca serva di Cristobal. Le anticipazioni della soap di Canale 5 Il Segreto, in onda domani, domenica 30 luglio 2017, rivelano che Rosario è sempre più abbattuta per la morte di Mariana. La donna si sta lasciando morire, e ha chiesto a Don Anselmo di somministrarle l’estrema unzione. Alfonso è disperato: la morte della sorella è un dolore senza fine, ed inoltre vedere la madre in quello stato è straziante. Dopo aver parlato con Mauricio, l’uomo pensa di uccidere Nicolas, ritenuto da lui e da Rosario il responsabile della morte di Mariana. Cristobal, intanto, ordina a Donna Francisca di riporre i suoi vestiti per indossare abiti umili: d’ora in poi, sarà la sua serva. Francisca, però, non ci sta, ed è sempre più intenzionata a volee combattere Cristobal, anche a costo di andare contro Emilia.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di domenica 30 luglio 2017: Camila vuole confessare la verità ad Hernando, ma…

Hernando è impegnato nella battaglia contro Cristobal, e non si accorge dello stato d’animo della moglie, che intanto ha presentato Nestor come un cugino di Cuba. Camila è combattuta e disperata, e vuole confessare tutta la verità ad Hernando. Decide, così, di parlare al marito, ma mentre si accinge a farlo è interrotta da Matias, che ha qualcosa di importante da dire…