Sereno Variabile Estate, le anticipazioni di oggi sabato 29 luglio 2017: viaggio in Portogallo! Nuovo appuntamento con Sereno Variabile Estate, che questa settimana porterà fuori dai confini d’Italia. Sabato 29 luglio, alle 13.30 su Rai2, la meta di Osvaldo Bevilacqua sarà il Portogallo, in un itinerario tra alcune delle località turistiche più rinomate e frequentate da turisti di tutto il mondo. Il viaggio inizierà sulla costa atlantica, sulle spiagge di Cascais, paese di re e pescatori, per parlare delle numerose zone balneari, mete di amanti del mare e degli sport acquatici. Si visiteranno poi i fantastici ed eclettici palazzi di Sintra, che nel 1995 l’Unesco ha inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità.

Qui, calandosi nel Pozzo iniziatico di Quinta da Regaleira, Osvaldo compirà un percorso simbolico che dopo una suggestiva discesa nella penombra lo condurrà di nuovo alla luce del sole. A chiusura del suo tour Osvaldo saluterà affacciandosi sull’oceano dalla sommità del Cabo da Roca, il punto più occidentale del Portogallo e dell’intero continente europeo.