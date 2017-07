Tagli di capelli corti estate 2017: ecco i nuovi tagli di capelli perfetti per l'estate

Tagli di capelli estate 2017: i nuovi tagli di capelli corti. Nell’estate 2017 è il momento giusto per sfoggiare un nuovo taglio di capelli e cambiare totalmente il look. Di tendenza ci saranno le chiome corte, perfette per accontentare tutte le donne. I nuovi tagli di capelli corti del 2017 propongono soluzioni per ogni tipo di capello. Di grande tendenza è il taglio di capelli corto rasato, sulla nuca e ai lati, oppure solo dietro, lasciando intatto il resto del volume. Tra le proposte del 2017, troviamo il taglio di capelli corto bombato sulla parte alta della nuca, il taglio di capelli con punte sparate in alto e volutamente disordinate ideale per capelli ricci, raffinati carré corti vivacizzati da giochi di colore a contrasto. Per i capelli piatti e sottili è perfetto e molto pratico il corto voluminoso stile messy, cioè il taglio di capelli con punte disordinate.

Styling e tendenze capelli estate 2017: gli accessori di tendenza.

E per quanto riguarda gli accessori? La bandana nei capelli torna ed è super cool per i tagli di capelli medi e corti. Un trend intramontabile da abbinare ai capelli corti (andranno bene for ever and ever!). Si annoda semplicemente sopra la testa (o sotto la coda) ed è perfetta dalla mattina alla sera.