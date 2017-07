Temptation Island 2017 Ed. 4: ecco cosa accadrà nel corso dell'ultima puntata del 31 Luglio

Temptation Island 2017: l’ultimo falò di confronto. Lunedì 31 luglio andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 che mai come quest’anno ha conquistato il grande interesse del pubblico italiano. Sono tre le coppie ancora presenti nel resort della Sardegna e alle prese con diversi problemi da risolvere: Selvaggia e Francesco, Valeria e Alessio, Antonio e Veronica dovranno decidere nel falò finale se continuare la loro storia d’amore oppure no. Con la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2017 scopriremo quali sono le coppie che andranno via insieme dal villaggio delle tentazioni e quali quelle che decideranno di dirsi addio in maniera definitiva e di intraprendere così strade differenti.

Temptation Island: un matrimonio in vista.

Le anticipazioni sulla puntata finale di Temptation island del prossimo lunedì 31 luglio rivelano che ci sarà un colpo di scena riguardante una coppia di fidanzati. L’autrice del reality Raffaella Mennoia ha svelato su Instagram che l’appuntamento conclusivo di questa quarta edizione sarà caratterizzato da un clamoroso matrimonio. Al momento coloro che sembrano essere in pole position sono Francesco e Selvaggia.