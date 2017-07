Temptation Island 2017 Ed. 4: Francesco contro Selvaggia sui social

Temptation Island 2017: Francesco contro Selvaggia. Lunedì 31 luglio andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island, il docu-reality di Canale 5 che mai come quest’anno ha conquistato il grande interesse del pubblico italiano. Sono tre le coppie ancora presenti nel resort della Sardegna e alle prese con diversi problemi da risolvere: Selvaggia e Francesco, Valeria e Alessio, Antonio e Veronica dovranno decidere nel falò finale se continuare la loro storia d’amore oppure no. La coppia più fumantina e litigiosa sin dall’inizio è stata quella formata da Francesco e Selvaggia. Durante il reality, Francesco Chiofalo ha più volte sostenuto, con un certo fastidio, che la sua fidanzata non lavorasse e che lui dovesse mantenerla. Parole dure che a molti fan di Selvaggia non sono piaciute.

Temptation Island 2017: Francesco risponde ai fan sui social in modo duro e diretto.

Francesco ha voluto replicare sui social chiarendo la sua posizione. Ha così iniziato a rispondere ad alcuni followers sotto un post che faceva riferimento al fatto che Selvaggia avesse rimosso ogni fotografia che li ritraesse insieme. A chi gli fa notare di non essere stato corretto nel rinfacciare queste cose alla propria compagna, ha ribattuto: “dopo sei anni e tante discussioni ho piuttosto il dente avvelenato”, poi continua: “Selvaggia è riconoscente? Dice peste e corna di me, parla solo male, mi odia… e io la devo pure continuare a mantenere???” La loro partecipazione a Temptation Island era dovuta alla volontà di recuperare la serenità perduta all’interno della coppia e rispondendo ad un fan scrive: “Se volevo lavarmi i panni sporchi a casa mia, non partecipavo ad un programma del genere…me lo guardavo da casa come te”.