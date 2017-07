Uomini e Donne: Gemma e Marco si sono lasciati? La frase sui social di Marco alimenta i dubbi

Uomini e Donne: Gemma e Marco si sono lasciati? Una delle coppie che è stata molto seguita in questa e nelle scorsa edizione di Uomini e Donne è stata quella formata da Gemma e Giorgio, in un primo momento, in seguito si è assistito all’arrivo di Marco. L’arrivo del nuovo cavaliere per Gemma è stato con un raggio di sole tra le nuvole, ma nonostante i buoni propositi l’inizio non fu dei migliori. Successivamente qualcosa nella dama torinese è scattato e ha fatto di tutto per riconquistare il suo Marco. Da qui il trionfo dell’amore ma ora? Negli ultimi giorni, tantissimi sono stati i fan della coppia che hanno chiesto notizie ai diretti interessati, tramite i social non vedendo apparire da un po’ di tempo foto che li ritraessero insieme ma non solo essere del tutto inattivi sui social. La loro risposta? Silenzio tombale. Per quanto riguarda Firpo non è una novità, ma per la dama torinese si tratta di un’altra storia. Andiamo allora a capire nel dettaglio i retroscena di una situazione che sembra sempre più farsi complicata.

Uomini e Donne: la frase criptica di Marco che alimenta i dubbi.

Ma se Gemma tace, Marco scrive su Facebook. E ciò che digita non fa altro che alimentare le voci sulla crisi in corso con la sua dama. In molti addirittura parlano di rottura definitiva. “Ricorda SEMPRE: il Fato guida chi lo segue e trascina chi recalcitra”, si legge sul profilo del cavaliere di Uomini e Donne. La loro storia d’amore sarà davvero finita?