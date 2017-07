A sua immagine, anticipazioni della puntata di oggi domenica 30 luglio 2017 in onda su Rai1.

A sua immagine, anticipazioni di oggi domenica 30 luglio 2017. Mentre l’estate raggiunge le sue vette di calure, anche per portare un pò di fresco a chi vive in città, la puntata di domenica 30 luglio di “A Sua Immagine”, in onda alle 10.30 su Rai1, sarà dedicata alla montagna e in particolare al rapporto strettissimo che c’è sempre stato tra le montagne e la spiritualità. In studio con Lorena Bianchetti ci saranno Giuliano Giovannini, un trentino doc, alpinista straordinario soprattutto per lo spirito con cui continua a nutrire il suo amore per la montagna. E poi don Leonardo Mancini: un sacerdote salesiano che ha sempre saputo unire i suoi impegni pastorali con la sua passione per le grandi montagne.

Alle 10.55 la linea passa alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa da Ponte di Legno (BS). La regia della ripresa televisiva è affidata a Gianni Epifani, mentre il commento è di Orazio Coclite. Subito dopo la celebrazione eucaristica si torna in studio, in attesa come ogni domenica della preghiera mariana dell’Angelus recitata alle 12 da Francesco in piazza San Pietro.