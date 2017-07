Formula 1 Gp D’Ungheria 2017 e Mondiali di nuoto, oggi domenica 30 luglio 2017 a Domenica Sport! Spazio ai mondiali di nuoto e alla Formula 1 all’interno di Domenica Sport, in onda domenica 30 luglio su Rai Radio1 con la conduzione di Paolo Zauli. Si comincia alle 13.25 con la presentazione della giornata sportiva. In apertura, primo collegamento con in mondiali di nuoto in corso a Budapest. Gli inviati sono Carlo Verna e Manuela Collazzo. Dalle 14.00, il programma seguirà in diretta il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1. L’inviato è Giulio Delfino.

Spazio anche agli altri sport, e in particolare al calcio: si passerà dalle trattative di mercato, al commento dell’andata del preliminare di Europa League del Milan, per finire con un’analisi sul “fair play finanziario” e il suo possibile superamento. E ancora: un commento sul Motomondiale, con Lucio Cecchinello, e un avvicinamento ai mondiali di atletica leggera, in diretta con Stefano Baldini, attualmente direttore dello sviluppo e direttore tecnico giovanile. Dalle 17.30 e fino al termine della puntata, una nuova finestra in diretta sui mondiali di nuoto di Budapest.