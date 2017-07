Formula1, Gp di Ungheria di oggi, 30 luglio 2017, le Ferrari partono in prima fila

Formula1, la gara di oggi, 30 luglio 2017 e le qualifiche: Ferrrari in prima fila. Torna oggi la Formula1 con il Gran Premio d’Ungheria. Le qualifiche di ieri si sono tinte di rosso, e hanno visto prevalere le Ferrari, con Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen che conquistano la prima fila nella griglia di partenza. Vettel è stato enormemente soddisfatto della prestazione, e dopo la conclusione delle qualifiche di ieri: “La macchina è stata incredibile tutto il giorno. Abbiamo fatto progressi, la pista mi piace tantissimo. C’era tanta gente e il succo delle corse è questo. È stato bellissimo andare così forte, ma ora attendiamo la gara. Stiamo lavorando sodo, le ultime prove non sono state grandiose ma questo non conta. Ora cerchiamo di fare il meglio qui, passo dopo passo sono contento del livello raggiunto, dobbiamo ricordarci di dove eravamo un anno fa”.

Formula1, Gp di Ungheria: le Mercedes partono in seconda fila.

In seconda fila troviamo le Mercedes di Bottas e di Hamilton, che ha lamentato un problema tecnico: ai suoi tecnici ha spiegato che continuava a sentire troppe vibrazioni sulle gomme. Per quanto riguarda le Red Bull, invece, Verstappen partirà quinto, mentre Ricciardo è sesto. In settima ed ottava posizione ci sono le McLaren di Alonso e di Vandoorne.