Guida tv, tutti i programmi tv di oggi, domenica 30 luglio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di domenica 30 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica sulla prima serata delle tre reti nazionali. Rai 1 ripropone gli episodi della terza serie di Un passo dal cielo 3, con Terence Hill. Secondo le anticipazioni ufficiali, vedremo che una ragazza viene trovata ferita nel bosco e viene ricoverata. Il sospettato principale è il nipote di Roccia. Natasha viene fermata da un uomo che dice di avere informazioni su suo figlio, ed intanto si lega sempre di più a Tommaso… Su Rai 2 vedremo la gara di Criminal Mind Beyond Broders, gli episodi I semi del dolore e Lotta per la vita. Su Rai 3 andrà in onda Indagine a New York.

Guida tv di questa sera domenica 30 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro vedremo il concerto Una serata… Bella per te, Gianni! Su Canale5 andrà in onda il film di (e con) Leonardo Pieraccioni È arrivata la felicità. Benedetto partecipa al programma C’e’ posta per te e scopre che la defunta madre, aveva adottato una bambina brasiliana, che intanto è diventata una bellissima modella. Su Italia 1 vedremo il film d’azione Tower Heist, colpo ad alto livello. La7 propone il film Jacob il bugiardo.