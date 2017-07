Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 31 luglio 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 31 luglio 2017: il diabolico piano di Cristobal. Torna domani, lunedì 31 luglio 2017, una nuova puntata della soap di Canale 5 Il Segreto. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata in onda domani, con il consueto appuntamento delle 18.45. Cristobal dopo aver distrutto la vita di Donna Francisca intende prendersela anche con Hernando, e chiede a Francisca informazioni circa i punti deboli dell’uomo. Il piano di Cristobal si rivela davvero diabolico e senza scrupoli: cosa potranno fare i nostri protagonisti per contrastarlo? Anche Emilia non ce la fa più ad assecondare Cristobal, ma sa di non avere scelta. Per la povera Emilia, però, il peggio deve ancora accadere: Cristobal ben presto le farà un’allarmante richiesta…

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 31 luglio 2017: la crisi di Camila.

Tutti gli abitanti di Puente Viejo cercano di stare vicini a Rosario, ma la donna non riesce a riprendersi: è troppo disperata per la morte dell’amata figlia Mariana, e le sue condizioni di salute peggiorano ogni giorno di più. Camila, intanto, è sconvolta per l’arrivo di Nestor, il suo ex fidanzato cubano: l’uomo continua a minacciare Camila, e la donna ancora non ha rivelato nulla al marito Hernando. Vorrebbe, tuttavia, confessarsi con Don Anselmo.