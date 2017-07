Nuovi tagli capelli corti, lunghi, bob: la gallery con le tendenze capelli per un'estate super!

Nuovi tagli capelli corti, lunghi e bob: la gallery con le tendenze capelli. Siamo ormai nel pieno dell’estate 2017 e la bella stagione invita a un rinnovamento del look. Tanti i tagli di capelli per sbizzarrirsi nella nuova stagione! La scelta è vasta, tra tagli di capelli corti, e cortissimi, rasati, bob, lob, shag, lunghissimi e scalati. Tra i tagli di capelli corti, medi e lunghi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Le novità in tema di tagli di capelli vedono in primo piano i tagli di capelli corti, in versione estrema come quello di Cara Delevingne, i pixie, i long bob anni, i wob con frangia, gli ob shag, tagli medi scalati sulla lunghezza e i capelli lunghi scalati per un effetto volume naturale.

Tagli di capelli dell’estate 2017: i rimedi per chi ha capelli ricci.

I tagli di capelli corti e medi sono ideali anche per chi ha i capelli ricci. Sulle passerelle di tutto il mondo impazzano i capelli ricci, tra i veri protagonisti della stagione estiva. Due le principali tendenze di capelli ricci per l’estate 2017: ricci a tutto volume e effetto bagnato. La frangia, insieme ai ciuffi asimmetrici e voluminosi rimangono un must have per ogni tipo di taglio, a cui regalano brio ed un tocco glam per l’estate!

