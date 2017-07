Robert Pattinson, le ultimissime news ad oggi 30 luglio 2017. Le ultime news sul bellissimo ed amato divo Robert Pattinson vengono rivelate dallo stesso Pattinson, che racconta di essere stato cacciato da scuola da ragazzo per aver rivenduto delle riviste pornografiche. La star di ‘Twilight‘ ha confessato di aver rubato delle riviste hard dall’edicola e di averle vendute ai compagni di classe, cosa che gli costò l’allontanamento dalla scuola.”Rubavo giornaletti e li rivendevo a scuola. Nessuno sapeva cosa farsene, eppure li vendevo per un sacco di soldi. Andavo all’edicola e li prendevo, uno, due, tre, li mettevo nella mia borsa. Lo facevo indossando l’uniforme della scuola, era una cosa molto rischiosa. Alla fine ero diventato così sicuro di me da rubarne una montagna per volta”, ha confessato Robert.

Robert Pattinson, le ultime news gossip ad oggi 30 luglio 2017!

La situazione così degenerò. “Una delle persone che lavoravano all’edicola se ne accorse, i miei amici scapparono, io non avevo chiuso lo zaino. Questo tizio tira fuori le riviste dalla mia borsa. Io ero seduto lì umiliato mentre le persone anziane mi guardavano con disgusto. Chiesi che non fosse chiamata la polizia, ma che fossero chiamati i miei genitori. Fu terribile… Un paio di giorni dopo in pratica la situazione precipitò, tutti i miei amici fecero la spia”, ha poi aggiunto Pattinson.