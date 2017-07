Serena Rossi, Elenoire Casalegno, Kasia Smutniak, le ultime news gossip ad oggi 30 luglio 2017

Serena Rossi, ultime news gossip ad oggi 30 luglio 2017. L’attrice Serena Rossi da quando è diventata mamma si sente ‘bionica’. Al settimanale ‘Oggi’ ha spiegato come l’arrivo di Diego le abbia fatto capire di avere risorse che non pensava di possedere. “Con la nascita di mio figlio mi sono capitate un sacco di belle occasioni: come se, dando vita a lui, avessi in me una nuova linfa che mi regala altre gioie e altre sfide che con entusiasmo ho preso al volo. Lui mi ricarica. Lo guardo, lui ride e io mi sento bionica. Non so cosa sia la fatica e porto Diego sempre con me”, ha detto.

Nell’intervista Serena, che dalla fine dell’estate sostituirà Caterina Baliva alla guida del programma tv ‘Detto Fatto’, ha poi parlato del rapporto con il padre di suo figlio, il collega Davide Devenuto. I due non sono sposati e non pensano che una carta sia davvero così importante.”Io e Davide ci siamo conosciuti sul set di Un posto al sole. All’inizio mi stava terribilmente antipatico, poi siamo diventati amici per la pelle. Solo quando me ne sono andata dalla soap ci siamo accorti che c’era dell’altro: ora siamo una famiglia. Non ci manca nulla. Non ci serve una carta per sentirci sposati, ma confesso che l’idea di una bella festa con amici e parenti non mi dispiacerebbe”, ha raccontato.

Kasia Smutniak, le ultime news gossip ad oggi 30 luglio 2017.

Per quanto strano possa sembrare, l’attrice Kasia Smutniak non vede l’ora di invecchiare. La bellissima attrice va controcorrente e racconta al ‘Corriere della Sera’ di sperare che il tempo passi il più velocemente possibile in modo che lei possa trasformarsi in una ‘vecchietta in forma’.”Non vedo l’ora. Chissà quante cose posso imparare, quante esperienze: tutto si riempirà della libertà di poterle vivere. A 20 anni devi impegnarti per il tuo futuro, a 30 arrivano le responsabilità, i figli, i mutui, ma sei ancora un bambino”, ha dichiarato al quotidiano.”Io voglio essere lontana da questo, voglio diventare una vecchitta in forma, una vecchietta con lo zaino… Ne ho incontrati tanti: hanno fatto tutto e quindi possono prendersi del tempo per loro. Curiosi, coraggiosi e finalmente liberi. Ecco, voglio essere così”, ha poi aggiunto.

Sempre nell’intervista, Kasia ha rivelato di considerarsi una sociopatica, sebbene abbia tanti amici. “Ho tanti amici ma sono una sociopatica. Ho trovato il piacere di stare bene con me stessa, ho imparato a viaggiare da sola, a vivere delle esperienze da sola. Credo sia importante. Per esempio, viaggiando sola ho imparato tanto su me stessa. Ho dovuto capire come non avere sul groppone la mia vita ma farmela piacere. La morte di Pietro è stato uno dei momenti, non l’unico”, ha raccontato.

Elenoire Casalegno, le ultime news gossip ad oggi 30 luglio 2017.

Elenoire Casalegno sta affrontando la separazione dall’ex marito Sebastiano Lombardi. Alla trasmissione di Canale5 ‘#Estate’ ha rivelato quanto dolore e sofferenza la situazione comporti per lei. “La mia separazione? Quando ci si allontana da una persona che si ha amato ovviamente c’è un lungo periodo di riflessione, un lungo periodo di dolore, di sofferenza, è inevitabile. Sarà la mia prima estate da sola e sono convinta che porterà momenti di malinconia, i ricordi affioreranno, però si va avanti”, ha spiegato la showgirl, protagonista dell’edizione dello scorso anno del ‘Grande Fratello Vip’.”È il mio primo viaggio da sola, ma è inevitabile. Qualcuno lo definisce un lutto, ma io non voglio vederlo come un lutto, è un avvenimento che sicuramente ha cambiato la mia vita, che ha portato sofferenza, ma mi ha permesso anche di crescere e di comprendere meglio me stessa. Non è un lutto perché con la persona che ho sposato comunque ancora oggi ho un legame. La mia prima estate da single dopo un po’ di tempo sarà un’estate all’insegna dell’amicizia”, ha aggiunto.

Per ritrovare se stessa Elenoire ha deciso di regalarsi un’avventura nel Sud Est asiatico. “Ho deciso di fare un lungo viaggio insieme al mio migliore amico storico, un viaggio con lo zaino in spalla, un po’ wild. Stiamo preparando questo percorso dal Vietnam alla Thailandia. Questa sarà la mia estate, il viaggio che mi regalerò. Ci saranno certamente momenti di allegria e momenti di silenzio. Non smetterò mai di credere nell’amore, non è possibile”, ha rivelato.