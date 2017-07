Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi domenica 30 luglio 2017. Ieri Sabato 29 luglio Osvaldo Bevilacqua con il programma Sereno Variabile Estate si è recato in Portogallo, compiendo un itinerario tra alcune delle località turistiche più rinomate e frequentate da turisti di tutto il mondo. Alla fine della puntata Bevilacqua ha salutato il pubblico affacciandosi sull’oceano dalla sommità del Cabo da Roca, punto più occidentale del Portogallo e dell’intero continente europeo.

Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi domenica 30 luglio 2017: tappa a Ponza!

Oggi domenica 30 luglio 2017 Sereno Variabile Estate torna in Italia. Le bellezze naturali di Ponza, nell’arcipelago delle isole Pontine saranno protagoniste della puntata di Sereno Variabile Estate in onda oggi domenica 30 luglio alle 13.45 su Rai2. Con Osvaldo Bevilacqua alla scoperta di coloro che mantengono viva l’antica tradizione della pesca, costruendo artigianalmente nasse come si è fatto da sempre. Si scoprono le tipicità enogastronomiche, prima di immergersi tra i vicoli e le piazze del centro storico, per un weekend estivo a misura di turista.