Stefano Bettarini, Simona Ventura, Nicoletta Larini, le ultime news gossip ad oggi 30 luglio 2017. Ospite del programma di Canale5 ‘#Estate’ Stefano Bettarini ha parlato di Andrea Damante. Parlando dei suoi ex compagni d’avventura nel reality andato in onda nell’autunno del 2016, Bettarini ha detto: “L’unico che non sento è il ragazzino di cui ora mi sfugge il nome, no dai Andrea Damante. Non l’ho più sentito, forse ora fa il dj. Sì, un po’ tutti fanno i dj, si dilettano a registrare nelle chiavette della musica, è una moda, passerà anche quella”.

Stefano Bettarini, Simona Ventura, Nicoletta Larini, le ultime news gossip ad oggi 30 luglio 2017.

Stefano ha poi detto di stare bene insieme alla fidanzata Nicoletta Larini. “Io sentimentalmente sto molto bene, ho una frequentazione da 2 mesi con una persona che mi fa star bene e sono contento. Per quanto riguarda il matrimonio io ho già dato, non credo che per stare bene con una persona necessariamente ci debba essere il matrimonio, soprattutto per chi ha avuto i miei trascorsi”, ha spiegato.

Con l’ex moglie Simona Ventura è tornato sereno. “Il mio rapporto con Simona è tornato sereno e sono contento perché abbiamo due figli grandi che hanno bisogno di noi e devono capire che ci siamo e ci saremo sempre. Ho saputo da Simona che hanno proposto a Niccolò di fare il ‘GF Vip’, lei ovviamente era contraria, ha chiesto a me cosa ne pensassi e anche io sono contrario. Poi ne abbiamo parlato con il ragazzo e ha deciso anche lui di non fare niente. Vuole arrivare a fare qualcosa da Niccolò e non da ‘figlio di’”, ha raccontato.