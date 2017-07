Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime news e le anticipazioni della puntata finale ed il punto della situazione ad oggi

Temptation Island 2017 Ed. 4 arriverà alla sua conclusione domani, 31 luglio 2017. Sono molte le coppie che hanno deciso le loro sorti prima della puntata finale, ma altre coppie hanno deciso di restare al villaggio delle tentazioni fino alla fine per capire bene che decisione prendere. Facciamo un punto della situazione e vediamo cosa accade alle coppie. La prima coppia, e finora l’unica, ad abbandonare il reality insieme è quella composta da Sara e Nicola, che si sono chiariti nel corso della seconda puntata. Nelle altre puntate, invece abbiamo assistito alla rottura tra Ruben e Francesca e tra Sara e Nicola. Anche queste storie, però, sembrano essersi concluse con un lieto fine lontano dai riflettori. Mentre per Sara e Nicola sono stati gli stessi protagonisti ad averlo annunciato, per Ruben e Francesca ci sono solo dei rumors.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le anticipazioni di domani, 31 luglio 2017.

Nel corso della puntata di domani, 31 luglio 2017, vedremo quali saranno le sorti di Francesco e Selvaggia, ma sembra che ci sarà un lieto fine e che Francesco chiederà a Selvaggia di diventare sua moglie. Anche Antonio e Veronica dovrebbero essere usciti insieme dal programma: negli scorsi giorni, infatti, avevamo segnalato che sui social i due hanno postato nello stello momento le foto della stessa spiaggia. Brutte notizie, invece, per i fan di Valeria ed Alessio. Il ragazzo si è troppo avvicinato sia mentalmente che fisicamente alla tentatrice Carmen, e a conferma della fine della storia la rivista Spy svela che Veronica ha trascorso il compleanno da sola, mentre Alessio è volato ad Ibiza.