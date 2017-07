Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime news ed anticipazioni al 30 luglio 2017: brutto incidente per una tentatrice del programma

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news e le anticipazioni ad oggi: domani l’ultima puntata del reality. Temptation Island 2017 Ed. 4 sta per chiudere i battenti: domani, infatti, andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata del reality, e scopriremo chi tra i protagonisti ancora in bilico, deciderà di cambiare vita – e amore, e chi invece deciderà di continuare la love story in corso. Già nel corso della seconda puntata Riccardo e Camilla hanno deciso di tornare a casa insieme. Durante la terza e la quarta puntata, invece, sia Ruben e Francesca che Sara e Nicola hanno deciso di prendere strade diverse (Sara e Nicola, però, una volta fuori dal programma, hanno deciso di riprovare a stare insieme, mentre ancora non si sa cosa abbiano deciso di fare Ruben e Francesca: secondo alcuni rumors, i due stanno di nuovo insieme, ma non c’è nessuna conferma ufficiale da parte dei protagonisti).

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news e le anticipazioni ad oggi: incidente d’auto per la bella Desirèe.

Secondo le ultime news ed anticipazioni di Temptation Island 2017 Ed. 4, una delle tentatrici del programma ha rischiato di morire: Desirèe Maldera, infatti, sui social ha raccontato di aver avuto un brutto incidente stradale, ma per fortuna oggi sta bene, anche se la sua auto è da rottamare.