Temptation Island 2017 Ed. 4 è quasi giunta al suo termine: domani, lunedì 31 luglio 2017, andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata del reality. La prima coppia a tornare a casa è stata quella formata da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, che hanno chiuso l’esperienza a Temptation Island insieme. I due sembrano formare una bella coppia, ma il tentatore che forse più degli altri è entrato in confidenza con Camilla, Nicolò Fabbri, ha dichiarato che Riccardo gli è sembrato molto immaturo a causa della reazione di gelosia avuta nei confronti di Camilla.

A Il vicolo delle news, Nicolò ha inoltre dichiarato: “Dire che ero preso è un parolone, ci stavamo conoscendo in quel momento, l’ha detto anche Riccardo e devo dire che ha colto l’autenticità di ciò che stava accadendo. Ovviamente io stavo cercando di fare il mio lavoro, lui ha detto che Camilla si stava lasciando trasportare inconsciamente, non aveva tutti i torti, potrò anche sbagliarmi, però ho avvertito questa sensazione. Con lei ci stavo bene, ci stavamo pian pianino trovando. Riccardo è stato troppo geloso ed esagerato, un po’ immaturo a mio avviso. Alla fine dei conti io capisco la gelosia, pure a me avrebbe dato fastidio però nel momento in cui ti trovi in quel tipo di contesto ci devi stare un po’, ho trovato eccessivo il voler chiedere subito il confronto. Quando ha detto: ‘Mi dispiace solo di levare il giochino a quel co***’ sono stato felicissimo, perché vuol dire che ho fatto bene il mio ‘lavoro’. Più si innervosiva e più ne ero felice, è brutto dire una cosa del genere… Però il mio ruolo era quello”.

Temptation Island 2017 Ed. 4, Camilla difende il suo Riccardo.

Camilla non ha gradito le dichiarazioni di Nicolò, e ha ribattuto: “Nessuno, tanto meno lui, può permettersi di giudicare il mio uomo. Ha avuto le sue reazioni e nessuno può definirle giuste o sbagliate e poi sì, hai detto bene, gli sarebbe piaciuto che mi fossi lasciata andare. Per sua sfortuna non ha nemmeno un capello di Riccardo. Cosa ancor più ridicola, definirci la sua coppia preferita…ma mi faccia il piacere”.