Beautiful anticipazioni americane, le ultime news. Grandi colpi di scena nella soap ‘Beautiful‘! In Italia, Brooke è pronta a sposare Ridge ed Eric è sposato con Quinn: nelle puntate americane ha fatto nuovamente la sua comparsa sulla scena la perfida Sheila Carter, che tornerà a sconvolgerà la vita della famiglia Forrester. In America Ridge e Quinn sono diventati amanti, ed Eric dopo aver scoperto del tradimento della moglie, è scomparso nel nulla…

Beautiful anticipazioni americane: il ritorno sulla scena della perfida Sheila Carter!

Le anticipazioni americane della soap svelano che Eric si risveglierà in un motel e troverà Sheila intenta a osservarlo. Quinn, intanto, ha informato Steffy della scomparsa di Eric e le ha chiesto aiuto per ritrovarlo, e le ha raccontato che ha visto Sheila prendere degli oggetti personali del marito. Eric, intanto, spiega a Sheila che non può esserci nulla tra loro. Steffy e Liam riescono a ritrovare Eric….

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy spara a Sheila.

Per cacciare Liam e Steffy, Sheila si dirige verso la borsa. Credendo che stia per estrarre la pistola, Steffy le spara. Eric si precipita da Sheila, che giace a terra priva di sensi….Quando la vigilanza del motel interviene per comprendere cosa sia successo, Sheila decide di mentire e non accusare Steffy. Cosa accadrà dopo questo evento? Sheila deciderà di ricattare i Forrester?