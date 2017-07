Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, effusioni d’amore in Costa Azzurra! Poche settimane fa erano stati ripresi dal settimanale Chi, mentre si godevano le vacanze ed attimi di relax in piscina, nelle acque dello Yachting Club di Monaco. Adesso i settimanali Nuovo e Diva e Donna hanno ripreso Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam mentre si lasciano andare alla passione ed alle effusioni a bordo del Pacha III, in Costa Azzurra. Baci, tenerezze e giochi a bordo dello yacht, su cui c’erano anche mamma Carolina e il fratello di Charlotte Andrea, anche lui sullo yacht con la moglie Tatiana e figli. Presente pure Raphael, il figlio della principessa avuto dal suo ex Gad Elmaleh.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam, effusioni d’amore in Costa Azzurra! Le ultime news gossip ad oggi 31 luglio 2017.

Sono momenti di grande felicità ed unione familiare quelli tra Charlotte e Dimitri, che viene fotografato mentre gioca e intrattiene il piccolo Raphael con cui sembra ci sia già molta sintonia. L’amore tra Charlotte e Dimitri fa già sognare nel Principato di Monaco sognano già i fiori d’arancio, e c’è chi già parla di nozze imminenti. I due interessati per ora non rilasciano dichiarazioni in merito ma si godono la loro grande felicità ed il loro amore!