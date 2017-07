Cherry Season-la stagione del cuore: ecco cosa accadrà nelle puntata del 1 e 2 Agosto 2017

Cherry Season-la stagione del cuore: anticipazioni 1 Agosto 2017. Ecco le anticipazioni delle nuove puntate di Cherry Season-la stagione del cuore. Nella giornata di domani vedremo tutti molto preoccupati per Seyma, molto depressa in seguito all’aborto. Temono che stia uscendo di senno, perciò quando la ragazza scompare con Batikan, sospettano che l’abbia rapito. Dopo un folle inseguimento, scoprono che in realtà la ragazza è nei pressi della casa di Sibel eIlker e che dunque non aveva alcuna intenzione di rapire il piccolo. Seyma è amareggiata per le false accuse che l’hanno investita e, offesa, si chiude in casa rifiutando le scuse degli amici. Nel frattempo Öykü e Ayaz, Mete, Burcu e Emre ricevono uno strano invito. Secondo quanto si evince dalle anticipazioni inoltre, scopriamo che la nascita del piccolo Batikan – nome scelto dopo tantissime peripezie e strane proposte – ha portato oltre a tanta allegria e gioia anche tanta sofferenza: Seyma Cetin infatti non riesce a superare l’idea di aver dovuto abortire e si lega così tanto al piccolo che allarmerà gli amici quando la ragazza uscirà a fare una passeggiata con lui. I ragazzi infatti, quando si accorgono dell’assenza di entrambi, si convincono del fatto che Seyma lo abbia rapito e si metteranno subito sulle loro tracce: in realtà scopriranno che la giovane Cetin non si era mai allontanata dal quartiere e le chiederanno umilmente scusa.

Cherry Season-la stagione del cuore: ecco cosa accadrà nella giornata del 2 Agosto.

Ovviamente Seyma sarà profondamente delusa da questo comportamento e si chiuderà in casa rifiutando di vedere e di perdonare i suoi amici. Nella puntata del 2 Agosto Cem presenta Emre al suo amico Berk per delle ripetizioni di matematica. Emre riconoscente regala al ragazzo del denaro per un videogioco. Meral lo scopre e si arrabbia. Nel frattempo Mete cerca di avvicinare Seyma facendo finta di essere un fattorino. Dopo il rifiuto di Seyma al dialogo, Mete cerca di entrare in casa mettendo un piede nel binario della portafinestra, ma Seyma incurante glielo schiaccia. Öykü è stanca di aspettare Ayaz, spera che a sorpresa il ragazzo fissi la data delle nozze.