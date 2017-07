Guida tv: tutti i programmi tv di oggi, lunedì 31 luglio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di lunedì 31 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Ho amici in Paradiso: il commercialista Felice Castriota viene colto in fragrante mentre riciclara soldi in cambio di informazioni su un soggetto della malavita salentina. L’uomo viene affidato ai servizi sociali, e viene aiutato da una giovane psicologa del centro. Su Rai 2 torna Roberto Giacobbo con una nuova stagione di Voyager – Ai Confini della Conoscenza, mentre Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Hot shots.

Guida tv di questa sera lunedì 31 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, alle ore 21:15, il film Spy: l’insegnante Samantha Caine soffre d’amnesia, e viene aiutata da Mick, detective privato, a ricercare il proprio inquietante passato. Su Canale 5 alle 21:10 vedremo l’ultima puntata della quarta stagione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Su Italia 1, sempre alle 21:10, propone il serial Chicago P.D., gli episodi Un caso da risolvere, La pista della Calibro 40, Kasual con la K. Ancora alla stessa ora, la rete generalista di Cairo, La7, manda in onda Josephine, Angie Gardien – Tra fiabe e realtà, una serie tv di Laurent Chouchan con Mimie Mathy.