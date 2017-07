Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 1º agosto 2017: la confessione di Camila. Domani, martedì 1º agosto 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap di Canale 5 Il Segreto, con tanti colpi di scena. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. Camila non riesce più a portarsi questo peso sulla coscienza, e decide di raccontare a Don Anselmo chi è davvero Nestor e perché l’ha cercata. Cristobal, intanto, è sempre più intenzionato a conquistare Emilia, ma la donna non cede. Entra così in gioco Donna Francisca, che vuole insinuarle il dubbio che tra lei e Cristobal c’è qualcosa di più di un semplice rapporto professionale di lavoro. Emilia continua a non voler cadere tra le braccia di Cristobal. A questo punto, Alfonso viene inspiegabilmente arrestato…

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di domani, 1º agosto 2017: opportunità in vista per Lucas.

Lucas riceve una buona proposta di lavoro da Roman Jimenez: l’uomo gli propone di trasferirsi a Madrid per coprire l’incarico, all’università, di titolare della cattedra di patologia. Cosa deciderà il dottore? Matias, intanto, viene a sapere che Cristobal intende denunciare Hernando, e lo informa immediatamente…