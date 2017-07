Tagli capelli corti e colorazioni estate 2017: la gallery con le proposte da copiare! L’estate ha portato con sè tante novità per i tagli di capelli. I tagli più gettonati del momento sono le chiome androgine, alla maschietto, anche se tante sono le proposte di tagli di capelli corti per l’Estate 2017. I tagli di capelli corti giocano con le geometrie e le sfumature di colore, tono su tono o a contrasto, dando vita ad hair look ricchi di colore e vitalità, e con leggerissime scalature sulla lunghezza per un effetto volume naturale.

Tagli capelli corti e colorazioni estate 2017: la gallery con le proposte da copiare!

Protagoniste degli hair styling, quindi, sono le scalature e anche le sfilature, che alleggeriscono i tagli, soprattutto sulla nuca. I tagli di capelli vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate, da quelle rasate nella versione gender cut, che non sta bene proprio a tutte, e che richiederà delle valutazioni prima di procedere. I pixie, più corti sulla nuca, con ciuffo più lungo, in versione più classica e più femminili e si sposano con visi dolci e delicati.

Tendenze capelli estate 2017: ecco le colorazioni più gettonate.

Fra i maggiori trend dei colori capelli estate 2017 troviamo una vasta gamma di sfumature, ad esempio dal grigio argento al castano moka, e per chi ama i colori classici e a tinta unita dalla prossima stagione saranno di gran moda il biondo scuro, come anche il Golden Brown, il biondo miele, il biondo platino perla, il Caramel Blonde, il biondo Tiziano, per le rosse, il Bronde e il castano cioccolato in tutte le sue tonalità. Molto gettonate anche le sfumature ramate, come quelle sfoggiate negli ultimi giorni da Elisa Isoardi, che ha scelto di regalare un tocco di colore al suo taglio di capelli corto. Il taglio di capelli corti è quindi un vero must della stagione estiva, dalle ragazze più giovani alle donne più mature, tutte possono sfoggiare un bel taglio di capelli corti senza timore di perdere la propria femminilità.

Tagli capelli corti e colorazioni estate 2017: la gallery con le proposte da copiare! 1 su 24