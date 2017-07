Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni puntata finale di stasera: si preannunciano grandi colpi di scena! Stasera Lunedì 31 luglio, in prima serata su Canale 5, arriva l’ultimo appuntamento con “Temptation Island 2017 Ed. 4”, il docu-reality con Filippo Bisciglia, che ha fatto ascolti record. Tre sono le coppie rimaste, pronte a confrontarsi sulla loro relazione: Alessio e Valeria, Antonio e Veronica, e Francesco e Selvaggia. Ruben e Francesca sono usciti separati, anche se si vocifera un loro riavvicinamento; Nicola e Sara, dopo essere usciti separati si sono rimessi insieme e Camilla e Riccardo sono usciti insieme dal programma e sono più innamorati che mai!

Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni puntata finale di stasera 31 luglio 2017: la sorte delle ultime tre coppie!

Il programma tornerà poi da loro un mese dopo la fine dell’avventura, per verificare se avranno confermato le decisioni prese al falò. Per quanto riguarda Alessio e Valeria, il loro incontro sarà ricco di colpi di scena: i due rivedranno i video delle tappe salienti del loro percorso, tra cui quelli riguardanti il rapporto tra Alessio e la single Carmen. Valeria deciderà di uscire dal programma insieme al suo fidanzato, oppure quello che ha visto in queste settimane l’ha convinta ad uscire da single?

Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni puntata finale di stasera: si preannunciano grandi colpi di scena!

Stasera a Temptation Island 2017 Ed. 4, nella puntata finale, anche Antonio e Veronica, si rivedranno dopo 21 giorni. Veronica vorrà confermare la sua decisione di lasciare Antonio dopo aver visto il week-end da sogno che il fidanzato ha trascorso con la single Jessica? Infine sarà la volta di Francesco e Selvaggia, che saranno protagonisti di un confronto molto movimentato e acceso. Verranno anche intervistate le coppie ad u mese dalla fine del programma. Quindi per il gran finale di Temptation Island 2017 Ed. 4 sono previste molte interviste, dichiarazioni inedite e diversi colpi di scena. Appuntamento allora a stasera alle 21:15 su Canale 5 con l’ultima puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4.

Il video con le anticipazioni della puntata di stasera lunedì 31 luglio 2017.

Ecco un’anteprima di cosa succederà nell’ultima puntata! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 24 Lug 2017 alle ore 15:24 PDT