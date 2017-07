Temptation Island 2017 Ed. 4: ecco le coppie che scoppieranno e gli sviluppi di chi ha già lasciato il gioco

Temptation Island 2017: quale coppia scoppierà?. Questa sera, lunedì 31 luglio, andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione 2017 dell’Isola delle Tentazioni. Al falò finale sono attese le tre coppie rimaste: Alessio e Valeria, Selvaggia e Francesco, Antonio e Veronica. Dopo aver scoperto i destini di Nicola e Sara, usciti dal programma divisi per poi riappacificarsi, con tutta probabilità stasera, il pubblico scoprirà anche che cosa è successo alla coppia più chiacchierata del programma: quella composta da Francesca Baroni e Ruben Invernizzi. Intanto, cresce l’ansia in merito al “misterioso matrimonio”. L’autrice del programma Raffaella Mennoia, qualche tempo fa, sul suo profilo Instagram, aveva postato l’immagine di un ambiente del villaggio dove si svolge la trasmissione, che mostrava la celebrazione di un matrimonio. Chi sarà la famosa coppia che si sposerà all’interno del villaggio? Selvaggia e Francesco sono la coppia più quotata, stando anche alle parole del fidanzato Francesco, che prima di entrare nel villaggio, pare abbia proposto alla fidanzata Selvaggia di sposarlo dopo il termine della trasmissione.

Temptation Island 2017: il confronto tra Valeria e Alessio e Veronica e Antonio.

Ma cosa succederà a Valeria e Alessio? Secondo il settimanale Spy i due si lasceranno come si intuisce anche dalla promo della puntata, dove Valeria delusa, afferma: “Non mi fido più, è troppo tardi”. Stessa sorte pare sia toccata anche alla coppia composta da Veronica ed Antonio scoppiata a seguito delle numerose avances che il fidanzato Antonio ha riservato alla single Jessica. A ben poco serviranno le sue spiegazioni.