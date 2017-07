Temptation Island 2017 Ed. 4: il confronto delle tre coppie finali. Anticipazioni 31 Luglio

Temptation Island 2017: le coppie al confronto. Questa sera, lunedì 31 luglio, su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione 2017 dell’Isola delle Tentazioni. Al falò finale sono attese le tre coppie rimaste: Alessio e Valeria, Selvaggia e Francesco, Antonio e Veronica. L’incontro tra Alessio e Valeria sarà ricco di colpi di scena e si discuterà sul rapporto di Alessio e la single Carmen. Antonio e Veronica si rivedono dopo 21 giorni; Veronica confermerà la sua decisione di lasciare Antonio dopo aver visto il week end da sogno che il fidanzato ha trascorso con la single Jessica? Infine è la volta di Francesco e Selvaggia, che proprio per i loro caratteri “battaglieri” diventano protagonisti di un confronto molto movimentato e animato. Per loro stasera sarà l’occasione di chiarire tutti i punti bui della loro relazione. Non ci sembra tutto rose e fiori ma vivamente ci auguriamo che i due tornino a casa insieme.

Temptation Island 2017: ecco le altre coppie dopo un mese dalla fine del programma.

Ma la puntata di Temptation Island non termina con i falò. Subito dopo, infatti, rivedremo le coppie un mese dopo la loro uscita dal programma: avranno confermato le decisioni prese al falò?