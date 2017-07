Temptation Island 2017 Ed. 4, le news: gli amori che durano

Mancano davvero poco alla puntata finale di Temptation Island 2017 Ed. 4, in onda stasera su Canale 5. Ancora non si conosce la sorte di alcune coppie, che hanno deciso di rimandare la decisione all’ultima puntata del programma, mentre altre hanno già scelto se continuare a vivere la loro storia d’amore o se voltare pagina. Camilla e Riccardo sono usciti dal villaggio delle tentazioni insieme, mentre Ruben e Francesca e Sara e Nicola hanno scelto di cambiare vita. Sì, ma pare che ci siano dei ripensamenti… Se per Ruben e Francesca ci sono solo dei rumors che li vogliono di nuovo insieme, Sara e Nicola hanno ufficialmente comunicato di volerci riprovare.

Temptation Island 2017 Ed. 4, Sara e Nicola, un tatuaggio d’amore.

I due su Instagram hanno condiviso una foto in cui mostrano un uguale tatuaggio con la cifra 222 seguita da un cuore: questo numero simboleggia un nuovo inizio, e Sara e Nicola si tengono per mano. Nicola, inoltre, come didascalia alla foto, ha scritto: A volte per ritrovarsi bisogna perdersi quasi del tutto”. La coppia ritrovata forse non è andata giù ad Andrea Melchiorre, che nel villaggio si era avvicinato a Sara. Il ragazzo ha commentato: “c**nuti e contenti”.