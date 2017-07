Uomini e donne: ecco le ultime news su Gemma e Marco

Uomini e donne: è crisi tra Gemma e Marco? Gemma Galgani è indubbiamente uno dei personaggi più chiacchierati delle ultime edizioni di Uomini e donne. Dai continua tira e molla con Giorgio fino a trovare l’amore con Marco, la dama torinese ha saputo sempre come attirare l’attenzione su di sé. Le recenti gossip news si sono dedicate alla presunta crisi tra Gemma Galgani e Marco Firpo. Gemma e Marco sembravano aver definitivamente trovato il compagno della propria vita. Ma le recenti indiscrezioni ci svelano che qualcosa nel loro rapporto potrebbe essere però cambiato. Il dubbio è partito da Facebook, ove la Galgani non ha mai avuto modo di smentire tali indiscrezioni. Gemma Galgani non ha fatto sapere più nulla del suo compagno Marco Firpo e sulle voci di una loro presunta crisi. Gemma e Marco non si sono più mostrati in pubblico, sui social non si vedono più foto di coppia.

Uomini e Donne: a settembre la coppia sarà di nuovo ospite in studio.

Pare che i due diretti interessati potranno raccontare quanto accaduto, nelle prime puntate della prossima stagione del dating-show. Non ci resta che attendere Settembre.