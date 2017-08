Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, le ultime news gossip ad oggi 1 agosto 2017

Alessia Marcuzzi, ultime news ad oggi 1 agosto 2017. Alessia Marcuzzi ha voluto replicare alle indiscrezioni lanciate negli ultimi giorni dal settimanale Spy diretto da Alfonso Signorini, secondo le quali sarebbe in crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi. La bella Alessia ha così replicato a queste voci: “Guarda, ogni giorno se ne inventano una. Io ci rido su. L’anno scorso eravamo in stazione a Milano e stavamo ridendo perché Paolo aveva un unicorno gigante di peluche per Mia. Beh è uscito un articolo dove hanno scritto che stavamo litigando come pazzi”. Nessuna aria di crisi quindi per la Marcuzzi ed il marito Paolo.

Francesco Facchinetti, ultime news gossip ad oggi 1 agosto 2017.

Francesco Facchinetti, ex compagno della Marcuzzi, e padre della figlia Mia, ha passato molte fasi diverse nella sua vita. Il conduttore e cantante si è raccontato in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘, ponendo l’accento sugli anni un po’ movimentati della sua adolescenza. “Partivo per Riccione invece di andare a scuola. Facevo spesso a botte, sono stato bocciato in quarta ginnasio. Sono stato un punkabbestia, poi un discotecaro, ma non ho mai combinato guai gravi. Sei canne in tutto, gli acidi e l’eroina non li ho mai presi, mamma lavorava per una comunità e mi portava a recuperare i tossici alla stazione centrale. I miei non mi vietavano niente, ma mi facevano vedere i pericoli”, ha detto Francesco.

“Andavo a letto alle 10 del mattino e mi svegliavo alle 7 di sera. Mi saltava in mente di andare a New York, partivo per un mese. Ancora oggi, penso: ho voglia di New York, vado…”, ha poi aggiunto Facchinetti. Certo oggi, con quattro figli, le cose sono molto cambiate e la sua vita è completamente diversa rispetto a dieci anni fa. “Poi mi ricordo che ho quattro figli, mi metto a ragionare su come portarli con me. Sono diventato grande quando mi hanno dato Mia in braccio. Grazie a loro oggi sveglia alle sei e mangio sempre le stesse cose: riso, pollo, bresaola”, ha concluso.