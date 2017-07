Belen Rodriguez, le ultime news gossip ad oggi 1 agosto 2017! Nuovo record per Belen Rodriguez: la regina indiscussa dei social italiani ha raggiunto la cifra impressionante per una celebrità di casa nostra di ben 6 milioni di follower su Instagram. Volata a Los Angeles per nuovi impegni professionali Belen ha voluto pubblicare un post per festeggiare il traguardo digitale, ringraziando il sostegno ricevuto dagli italiani nel corso degli anni.

“Buona sera a tutti! Anche se per me qua è mattino…… sono partita ieri dall’Italia per realizzare un sogno bellissimo che fra poco vi racconterò! E questo lo devo anche a voi, quindi chiudo gli occhi e lo faremo insieme, da italiana! Perché mi avete adottata da anni e il mio sangue è vostro!!!!”, ha scritto sul suo profilo.

“Festeggio insieme a voi questi 6 Milioni e brindo a questo nuovo lavoro!!!! #6milioni #belen #grazieatuttivoi”, ha poi aggiunto. Intanto in California è stata avvistata su un set fotografico con colleghe di fama internazionale come Alessandra Ambrosio e Shanina Shaik, due volti molto conosciuti dai fan del brand di lingerie sexy ‘Victoria’s Secret’.